Kriminalbeamter verklagt Reinthaler

Mit einem inkriminierenden Facebook-Eintrag hat der Welser Unternehmer und Polit-Rechtsaußen Ludwig Reinthaler wieder einmal großen Wirbel ausgelöst, der jetzt auch die Justiz beschäftigt. Der 59-Jährige behauptet, dass der Linzer Kriminalbeamte Uwe Sailer 2009 in seiner Eigenschaft als gerichtlich beeideter Sachverständiger für Informationstechnik Beweise verfälscht haben soll. Angeblich, um die strafrechtliche Verurteilung von drei wegen NS-Wiederbetätigung angeklagter Freunde Reinthalers zu erreichen.

„ Uwe Sailer ist jener Polizist der Beweise verfälscht hat, um zur Verurteilung 3 meiner Freunde beizutragen. Die wurden allerdings trotzdem in allen Punkten freigesprochen, das verkraftet er bis heute nicht“, heißt es in dem Posting, das noch immer nicht entfernt wurde.

„Das ist ein krimineller Vorwurf, den ich mir nicht gefallen lasse“, sagt Sailer, der Reinthaler nun wegen Kreditschädigung auf 18.000 Euro verklagt.