Dagegen ist bestimmt ein Kraut gewachsen

Christentum trifft Heidenkult

Hintergrund zu Maria Himmelfahrt. Als es in frühen Zeiten nicht möglich war, das ursprünglich heidnische Erntedankfest zur Hochzeit der Kräuter per Konzil zu verbieten, wurde dieser Brauch von der Kirche einverleibt und der Gottesmutter gewidmet. Sie übernahm die Kultur von den vorchristlichen Göttinnen. Das Fest von Maria Himmelfahrt fällt in die Füllezeit des Sommers. Die Zusammensetzung der Kräuterbuschen ist regional unterschiedlich. Die Kräuter werden vom Frühjahr weg bereits gesammelt und getrocknet.

Schutzkräuter wie Beifuß, Johanniskraut, Schafgarbe, Engelswurz, Frauenmantel, Mädesüß, Ringelblume finden sich in Kombinationen von Kräuterbuschen wieder. Gegen Verfluchungen kommt noch Andorn, Brennnessel, Wacholder und ein Eibenzweig dazu. Segenspflanzen wie der Holunder, Kamille, Lavendel, die Rose, Fingerkräuter und Schlüsselblume fehlten auch nie. Als Mittelpunkt wird vielfach die aufrechte Königskerze in den Buschen eingebunden. Für die Verwirklichung von Wünschen steht die Blaue Wegwarte. Als Fruchtbarkeitsbringer finden wir Haselnusszweige mit Früchten darauf. Der Alant steht für Licht in der dunklen Jahreszeit, Eisenkraut, Labkraut und der Große Wiesenknopf zählen zu den bedeutendsten Himmelfahrtskräutern.

Auch Ähren von Gerste, Roggen, Hafer und Weizen kommen in die Sträuße. Zum Binden kann abgezogene Haselrinde verwendet werden. Den geweihten Wildkräutern werden auch heute noch Zauber- und Heilkräfte zugesprochen. Überall im Haus deponiert schützen sie vom Dachboden angefangen bis in den Keller vor Ungemach. In die Bettwäsche eingenäht sorgen sie angeblich für eheliche Treue und den erwünschten Nachwuchs. Als Wetterschutzkräuter finden sie ebenfalls Verwendung. Die ursprüngliche Form der Kräutersegnung kann in Anlehnung an die uralte Tradition in Dankbarkeit zu jeder Zeit vorgenommen werden.

Ursula Asamer ist Kräuterpädagogin und Natur- und Landschaftspflegerin