Koffein steigert sportliche Leistung

Kennen Sie wingsforlifeworldrun.com? Wings for Life ist eine gemeinnützige, staatlich anerkannte internationale Stiftung für Rückenmarksforschung. Hundert Prozent der Startgelder und sämtlicher Spenden fließen direkt in weltweit aussichtsreiche Forschungsprojekte und klinische Studien zur Heilung für Querschnittslähmung. Mehr als hunderttausend Teilnehmer starten auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit für den guten Zweck. Bei diesem Lauf gibt es zwar eine Startlinie – in Wien beim Rathaus –, aber keine Ziellinie. Ein sogenanntes Catcher Car ist die „bewegliche Ziellinie“ des Wings for Life World Run. Bevor es die Verfolgung der Teilnehmer aufnimmt, bekommen die Läufer einen Vorsprung von dreißig Minuten. Wird man eingeholt, hat man sein Ziel erreicht. Der Vorjahressieger ist unfassbare 92,14 Kilometer gelaufen!

Im heurigen Catcher Car in Wien sitzt Hias Walkner, der Sieger der Rallye Paris-Dakar. Stars wie Marcel Hirscher oder Andreas Goldberger haben Teams auf die Beine gestellt, weshalb ich sehr stolz bin, mit einem großen Team von sportplusmedizin.at am Start zu stehen und auch einen sportlichen Beitrag zur Rückenmarksforschung leisten zu können. Weil meine Freunde nicht nur liebenswerte Wahnsinnige, sondern auch ehrgeizige Sportler sind, wurde ich in den vergangenen Tagen auch mehrmals zur optimalen Verpflegung während des Rennens befragt.