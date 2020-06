„Koalition mit der FPÖ ist undenkbar“

Eine Koalition mit der FPÖ halte ich für völlig undenkbar – die Liste an menschenverachtenden, hetzerischen und frauenfeindlichen Aktionen dieser Partei ist schier endlos“, betont die Nationalratsabgeordnete Sonja Ablinger im KURIER-Gespräch. Darüber öffentlich auch nur zu spekulieren, sei „über alle Maßen verantwortungslos“. Ablingers Empörung richtet sich gegen ihren SPÖ-Genossen, den Verkehrslandesrat Reinhold Entholzer.

Seine Aussage, er könne sich nach der oö. Landtagswahl 2015 auch eine Koalition mit den Freiheitlichen vorstellen, sorgt parteiintern für Aufregung. Wie berichtet, hatte Josef Ackerl seinen Kollegen am Sonntag zwar eingebremst und erklärt, dass er die Zusammenarbeit mit der FPÖ allein auf den parlamentarischen Raum beschränkt sieht und es derzeit keine Koalitionsüberlegungen in diese Richtung gebe. Die Diskussionen über Entholzers „Tabu-Bruch“ setzen sich aber fort. Zumal auch FPÖ-Obmann Manfred Haimbuchner dessen Aussage als ein mögliches Ende der „Ausgrenzungspolitik der SPÖ“ begrüßte: „Etwas, das in der Politik eigentlich völlig normal sein müsste.“