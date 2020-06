Kletterunfall: Eltern erfuhren im Urlaub vom Tod ihrer Tochter

Die beiden Studentinnen hatten den Aufstieg auf der „Grastöterdiagonale“ eigentlich schon hinter sich, als Michaela plötzlich ihren Rucksack verlor. Er kullerte über eine Böschung und blieb in einer Felswand hängen. Um die Tasche zu holen, kehrte die Oberösterreicherin um, stieg allein und ungesichert in die Wand. Dabei dürfte sie den Halt verloren haben, rutsche aus und stürzte etwa 50 Meter in die Tiefe.

Ihre Begleiterin verständigte sofort die Einsatzkräfte, die schließlich mit einem Hubschrauber an der extrem schwer zugänglichen Unfallstelle eintrafen. Doch die Reanimationsversuche des Notarzts blieben erfolglos: Michaela G. hatte bei dem Aufprall auf dem Fels so schwere Verletzungen erlitten, dass sie vermutlich auf der Stelle tot war.