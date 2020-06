Kleine Revolutionen bei Konzerten

In der damals pulsierenden Linzer Clubkultur war er damit noch auf verlorenem Posten. „Ich habe da mit meinem Sound nicht reingepasst. Meine Musik war zu organisch und zu songmäßig. Keiner wollte sie haben." Von den sämtlichen Plattenlabels der Landeshauptstadt habe sich keines drüber getraut. Letztendlich hat er 2003 selbst mit etage noir ein eigenes Label ins Leben gerufen. Doch auch beim Vertrieb habe es dann, als die Single „KissKiss" in den Startlöchern scharrte, geheißen, das habe keinen Sinn. Doch Parov Stelar blieb hartnäckig. „Die haben dann gesagt, jetzt bringen wir die Platte, damit Ruhe ist. Das war dann die erfolgreichste Veröffentlichung."

Mittlerweile stößt Parov Stelar nicht mehr auf taube Ohren – insbesondere in Ländern, die nicht Österreich heißen. Wenn er mit seiner Band durch Europa tingelt, füllt er die Hallen. In Paris seien kürzlich 1500 Karten in vier Tagen weg gewesen, in London waren es 1400 in acht Tagen. „Die Leute haben auch dementsprechend reagiert. Das war wie eine kleine Revolution", sagt der Produzent, der in Altenfelden im Mühlviertel und in Palma de Mallorca lebt. Generell sei es nie vorgekommen, dass die Menge letztendlich nicht zur Musik abgegangen ist.

Wenn man so wie er so oft auf Tour ist, freue man sich auf das Produzieren im Studio. „Es ist ein super Gefühl, wenn man sich einen Kaffee runter lassen und Musik machen kann", erzählt der Künstler, der in diesem Jahr einen Auftritt mit der inzwischen verstorbenen Amy Winehouse gehabt hätte. Das gute Gefühl halte aber nur für eine Woche an, dann jucke es ihn schon wieder, die Massen mit Live-Auftritten zu bewegen.