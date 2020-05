„Klein-Vietnam“ breitet sich immer mehr aus

Als „ Klein-Vietnam“ bezeichnen Mühlviertler scherzhaft das Gebiet zwischen der österreichischen Staatsgrenze und der tschechischen Kleinstadt Hohenfurth (Vyšší Brod). Die Geschäfte, Lokale und Marktstände entlang der B 161 scheinen nahezu alle in asiatischer Hand. Gartenzwerge aus Kunststoff, bunte Billig-Bekleidung und Taschen, Feuerwerkskörper und Vogelhäuschen dominieren das Straßenbild. Es sind vor allem Österreicher, die hier einkaufen, tschechische Kunden sind kaum zu sehen.



„Nach der Wende hat sich eine große vietnamesische Kommunität in Hohenfurth angesiedelt, die sehr bemüht ist, Immobilien zu pachten und aufzukaufen, um hier Handel zu betreiben“, sagt Bürgermeister Milan Zálešák. Eine Entwicklung, die man in der Stadtgemeinde mit Skepsis betrachtet. Selbst am Stadtplatz sind von Tschechen betriebene Geschäfte mittlerweile bereits die Ausnahme. Grund: Einheimische Händler können mit den Dumping-Preisen der Asiaten nicht Schritt halten.



„Wir haben jedenfalls kein Interesse daran, dass noch weitere Marktstände oder Spielhöllen entstehen. Die rechtlichen Möglichkeiten, diese geschäftlichen Monokulturen einzubremsen, sind aber gering“, betont Zálešák. So sei beispielsweise nur durch die Kompetenz-Bündelung dreier Behörden möglich gewesen, ein Verbot für das Aufhängen von Waren an Hausfassaden zu erlassen: „Wir müssen unbedingt Regeln aufstellen, sonst überrollt uns das – und wird eines Tages unüberschaubar.“