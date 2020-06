Klein-Lkw brachte Carport zum Einsturz

Spektakuläre Szenen spielten sich am Samstag in Pinsdorf (Bezirk Gmunden, OÖ) ab. Gegen 16.30 Uhr kam der Fahrer eines Klein-Lkw ins Schleudern und fuhr auf einen Sandhaufen auf. Der Wagen hob ab und flog in ein angrenzendes Carport, wo der Wagen auf der Seite liegen blieb. Das Carport stürzte zusammen und auf das Fahrzeug. Zeugen beobachteten, wie der 24-jährige Lenker aus dem Unfallwrack stieg und die Flucht ergriff. Er lief in ein angrenzendes Waldstück.

Da die Rettungskräfte annahmen, dass der Mann verletzt sein müsse, leiteten sie eine Suchaktion ein. 150 Mann von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Hundestaffel durchkämmten das Gebiet – ergebnislos. Erst gegen 19.15 Uhr meldete sich der gelernte Zimmerer per SMS; es gehe ihm gut und man müsse nicht nach ihm suchen. Die Suche wurde abgebrochen.

Am Sonntag um neun Uhr tauchte der Mann in der Polizeiinspektion Gmunden auf. „Er hat ausgesagt, dass er sich an den Unfall und die Flucht nicht erinnern kann“, schilderte ein Polizeisprecher. Ein Alkotest ergab 0,0 Promille. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Die Familie M., Besitzer des Carports, wurde bei dem Unfall nicht verletzt. „Sie haben aber einen ziemlichen Schock“, berichtete Johannes Briganser, Feuerwehrkommandant von Pinsdorf. „Der Sachschaden ist auch gewaltig.“ Im Carport befanden sich Pkw und Motorboot – und Propangasflaschen. „Es bestand die Gefahr, dass alles in die Luft fliegt.“