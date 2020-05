Klein, aber fein: Windtner und die Musterlösung

Die Landesausstellung 2013 ist für mich ein epochaler Schritt“, sagt Leo Windtner. Für den Generaldirektor der Energie AG sei eine derartige enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern Oberösterreich und Südböhmen vor 25 Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Sein Unternehmen sei deshalb „aus voller Überzeugung“ Sponsor dieser grenzüberschreitenden Veranstaltung, die am Donnerstag eröffnet wird. Aber nicht nur das: Auch das Kleinwasserkraftwerk in Hohenfurth wurde revitalisiert. Windtner: „Wir wollten Taten setzen.“

Seit mehr als zehn Jahren engagiert sich die Energie AG in Sachen Wasserver- und Abwasserentsorgung im benachbarten Tschechien. In mehr als 1000 Gemeinden und Verbänden mit rund 1,1 Millionen Einwohnern wird ein Rundum-Service geboten – vom Betrieb bis zur Instandhaltung. In Ostböhmen, in der 23.000-Einwohner-Stadt Chrudim, hat das Unternehmen nun sein erstes Trinkwasser-Kraftwerk in Tschechien in Betrieb genommen. „Wir haben von Anfang an auf Partnerschaft gesetzt, jetzt ist eine solide Vertrauensbasis da“, sagt Windtner. Beide Seiten könnten zufrieden sein.