Aigen und Schlägl feiern Hochzeit

Auch Aigens Bürgermeister, Herbert Kern, zeigte sich begeistert: "Wir arbeiten schon auf so vielen Ebenen zusammen, dass die Zusammenlegung für mich nur ein Formal- akt ist. Für die Sicherung der Arbeitsplätze und die Verhinderung der Abwanderung war dieses Signal der Bevölkerung sehr wichtig."

Dass das Votum bei der Volksbefragung so deutlich ausfiel, ist wenig verwunderlich: Aigen und Schlägl werden als eine Gemeinde wahrgenommen. Das liegt an der gemeinsamen Endhaltestelle der Mühlkreisbahn, am gemeinsamen Sportverein Aigen-Schägl, am Kindergarten, den beide Gemeinden nützen, und natürlich an der guten Nachbarschaft.

Dazu kommen die finanziellen Vorteile einer Kooperation: In der Verwaltung sollen künftig jährlich etwa 100.000 Euro eingespart werden. Durch die Zusammenlegung ist sogar mit einem einmaligen Finanzeffekt von 865.000 Euro zu rechnen.

Bis 31. März 2015 müssen sich die beiden Gemeinden nun auflösen. Ein Kommissär der Landesregierung übernimmt bis zu den Wahlen im Herbst interimistisch die Geschäfte.