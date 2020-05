Klar machen zur Wende

Die " Beluga II" und ihre Besatzung haben einen langen Weg hinter sich: Von Hamburg aus machte sich Kapitän Uwe Linke über Elbe, Mittellandkanal, Rhein, Main, Main-Donau-Kanal und Donau auf nach Linz.

Nun liegt das Greenpeace-Segelschiff an der Donaulände auf Höhe Brucknerhaus vor Anker. Am vergangenen Sonntag, kann der 33 Meter lange Kahn beim "Open Boat Day" zwischen 10 und 18 Uhr besichtigt werden. Bei den Führungen inklusive: Informationen über Plastikmüll, der in den Weltmeeren, aber auch in der Donau immer mehr zum Problem wird.

40 Tonnen Kunststoffabfälle schwimmen allein aus Österreich jedes Jahr Richtung Schwarzes Meer. Ein großer Teil ist so klein (so genanntes Mikroplastik), dass er von Fischen und anderen Wassertieren aufgenommen werden und schließlich auch in die menschliche Nahrungskette geraten kann. Mikroplastik ist zum Beispiel in vielen Shampoos und Zahnpasten enthalten, es entsteht aber auch durch den Zerfall von größeren Kunststoffteilchen, die nicht ordnungsgemäß entsorgt werden und so ins Wasser gelangen.