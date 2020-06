Kinderpornos: Lehrer arbeitet wieder

Ein Lehrer, der im Jahr 2006 zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden ist, weil er 200 pornografische Bilder von Minderjährigen aus dem Internet heruntergeladen und gespeichert hat, darf wieder unterrichten. Seinen ersten Arbeitstag hat der Pädagoge am kommenden Montag, wenn in Oberösterreich das neue Schuljahr anfängt. Der Lehrer, der nicht pragmatisiert ist, hat nach Informationen des KURIER einen Job an einer Berufsschule bekommen.

„Wir mussten einen Arbeitsplatz für ihn finden, weil es das Gericht so will", sagt Karl Steinparz vom oö. Landesschulrat. An welcher Schule der verurteilte Pädagoge tätig sein wird, soll geheim gehalten werden. „Wir wollen nicht, dass dort ein Auflauf der Medien stattfindet", betont Steinparz. Der Direktor wisse aber Bescheid über die Vergangenheit des Mannes. „Er steht unter Beobachtung." Auch die zuständige Landesrätin Doris Hummer ( ÖVP) kritisiert, dass der Pädagoge wieder unterrichten darf. „Jemand, der in Zusammenhang mit Kinderpornos eine rechtskräftige Strafe bekommt, hat in unserem Schulsystem absolut nichts verloren."