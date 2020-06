Kinderporno-Lehrer darf unterrichten

Es klingt unglaublich, ist aber Realität: Das Oberlandesgericht Linz hat entschieden, dass ein Hauptschullehrer – der vor Jahren zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt worden ist, weil er Kinderpornos besessen hatte – wieder in seinem Beruf beschäftigt werden muss.

Der 49-jährige Salzburger hatte im Jänner 2006 drei Monate auf Bewährung erhalten, er soll mehr als 200 pornografische Fotos von Unmündigen auf dem Rechner gespeichert haben.

Aufgrund des Verfahrens wurde sein Dienstverhältnis in Salzburg einvernehmlich beendet.

Als sich der Pädagoge aber fünf Monate später in einer Schule in Oberösterreich bewarb, schien die bedingte Verurteilung in seiner Strafregisterbescheinigung nicht mehr auf. Erst 2011 brachten anonyme Hinweise seine kinderpornografische Vergangenheit ans Tageslicht.