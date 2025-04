Kellermayr-Urteil: Staatsanwaltschaft meldet Nichtigkeitkeitsbeschwerde an

Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at ; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133).

Da das Urteil nicht rechtskräftig ist, wird das derzeit in Deutschland vorübergehend ruhend gestellte Verfahren gegen den in Österreich in erster Instanz freigesprochenen Deutschen noch nicht wieder aufgenommen.

Eine gefährliche Drohung, die aus dem Ausland ausgesprochen wird, kann in Österreich dann verfolgt werden, wenn diese eine Suizid - wie im Fall Kellermayr - zur Folge hat. Die gefährliche Drohung an sich kann nur von den deutschen Strafbehörden verfolgt werden - allerdings in dem Fall erst dann wieder, wenn ein rechtskräftiges Urteil in Österreich vorliegt.