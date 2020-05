„Keine Vorwürfe, nur bedingungslose Liebe“

„Sie war so lebensfroh, lustig und geistig komplett fit. Wir haben alle damit gerechnet, dass sie 100 Jahre alt wird.“

Deswegen war es trotz des hohen Alters ein Schock für die ganze Familie, als am 19. April diesen Jahres das Herz von Hedwig Krämer für immer zu schlagen aufhörte. Knappe vier Wochen danach erzählt Karin Ebenbichler, pensionierte Direktorin der Volksschule Langholzfeld in Pasching, was ihrer Mama wichtig war und wie sie gelebt hat.