Kein Fußballverein in Engelhartszell

Mittwoch, 12 Uhr mittags: Vereinzelt machen sich ein paar Schulkinder auf den Weg nach Hause, doch sonst ist von den 983 Engelhartszellern wenig zu sehen. Der Marktplatz und die Marktstraße bilden einen ruhigen, stillen Ortskern. Die Geschäfte, wie die Post, der Friseur oder die Bank haben über Mittag geschlossen. Wo sind nur die Bewohner?

Um knapp 16 Prozent, also um 186 Personen, ist die Gemeinde in den letzten zehn Jahren geschrumpft. Bürgermeister Roland Pichler sucht die Gründe dafür bei den Studenten und den deutschen Nachbarn. Auch die Altersstruktur spielt in Engelhartszell eine Rolle. Das ortsansässige Altersheim hebt das Durchschnittsalter. Laut Pichler melden auch viele Studenten in ihrem Studienort den Hauptwohnsitz an. Auch die deutschen Nachbarn sind nicht unwichtig. „Wir haben um die 60 deutsche Staatsbürger, die mit Hauptwohnsitz bei uns gemeldet sind. Sie wurden in der Statistik jedoch nicht erfasst.“