Kassierin zweigte 300.000 Euro ab, Vorgesetzte deckten sie

Der 74-jährige Peter Koits ( SPÖ) war am Donnerstag nicht zu beneiden, als er vor oö. Journalisten zu einer pikanten Veruntreuungsaffäre einer Magistratsmitarbeiterin Rede und Antwort stehen musste. Sichtlich erschüttert, berichtete das Welser Stadtoberhaupt über den im Vorjahr bekannt gewordenen Kriminalfall, der sich aber in den vergangenen Wochen massiv ausgeweitet hatte und dunkle Schatten auf zwei hochrangige Beamte warf.

Ein anonymes Schreiben an Magistratsdirektorin Renate Kamleithner hatte die Causa ins Rollen gebracht. In dem Brief wurde die Mitarbeiterin beschuldigt, jahrelang im großen Stil Eintrittsgelder der Freizeit- und Erlebnisanlage Welldorado abgezweigt zu haben. Kamleithner informierte am 24. November sofort den Bürgermeister. Dann wurden die Dienstbehörde und die Kontrollstelle damit beauftragt, die Vorwürfe auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Die Verdachtslage schien rasch bestätigt. Am nächsten Tag wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und die Mitarbeiterin fristlos entlassen.

Seit Mittwoch liegt Koits ein Kontrollbericht vor, der besagt, dass die Kassierin seit 2006 mindestens 270.000 Euro veruntreut haben soll. Die Prüfungen sind jedoch nicht abgeschlossen, mit einem Fehlbetrag von mehr als 300.000 Euro ist zu rechnen. Nur einen kleinen Teil – 22.000 Euro – hat die Frau bisher zurückgezahlt. Allerdings bot sie an, ihre Eigentumswohnung zur Schadensdeckung zu verkaufen. "Sie scheint das Geld nicht für sich selbst verbraucht zu haben. Es dürfte eher ein menschliches Schicksal dahinter stecken: ihr Sohn und Lebensgefährte sind arbeitslos", sagt Ulrich Törek, Leiter der Magistratsdirektion.