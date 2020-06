„Kassenverträge für Jungärzte nicht mehr attraktiv genug“

Unterm Strich – und ohne Hausapotheke – blieben einem Hausarzt etwa 50.000 Euro netto jährlich oder 3570 Euro netto monatlich, rechnet Ziegler vor.

Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser fordert unterdessen ein Jahr verpflichtende Lehrpraxis bei einem Hausarzt für jeden Jungmediziner. Das würde motivieren, später eine Ordination zu übernehmen oder zu gründen. In vielen EU-Staaten sei die Lehrpraxis in die Ausbildung integriert, in Österreich aber scheitere es an der Finanzierung – rund 19 Millionen Euro pro Jahr.

Entsprechend überrascht zeigte sich Niedermoser über die von Landeshauptmann Josef Pühringer ( ÖVP) im KURIER geäußerte Bereitschaft, Jungärzte bei der Ordinationsgründung finanziell zu unterstützen. „Es würde mich wundern wenn es dafür Geld gebe, obwohl die Lehrpraxen ja offenbar nicht finanzierbar sind.“

Ebenfalls verwundert reagierte am Dienstag OÖGKK-Direktorin Andrea Wesenauer – und zwar auf die Kritik der Ärztekammer: Alle Verträge seien gemeinsam ausgehandelt, aktuell wäre keine Kassenstelle in Oberösterreich unbesetzt. „Es wird aber immer schwieriger, Ärzte zu finden“, räumt Wesenauer ein. Gegenmaßnahmen seien in Ausarbeitung. Mit der Umsetzung werde man Ende des Jahres beginnen.