„Die Stücke müssen attraktiv und ein Kick sein“

Es gibt immer was zu tun für Karl Geroldinger. Derzeit arbeitet der Direktor des oö. Landesmusikschulwerkes an den Covid-Vorbereitungen für das kommende Musikschuljahr. Soeben hat er die Leitung des Musikvereins Enzenkirchen, seiner Heimatgemeinde, sowie die Leitung einer Jugendbrassband abgegeben: „Das ist jetzt die Phase für einen guten Übergang. Ich bin 62 Jahre alt und möchte nun manches in jüngere Hände übergeben.“ Nicht so das Sinfonische Blasorchester Ried. Das hat Geroldinger vor 30 Jahren gegründet, bis heute hat es sich zu einem der besten Orchester in Österreich entwickelt. Immer wieder heimst die engagierte Truppe Preise ein, nicht nur national, auch international.

Einem Antritt beim World Music Contest in Holland diesen Sommer machte Corona einen Strich durch die Rechnung: „Wir mussten schweren Herzens mitteilen, dass wir die Topleistung aufgrund der vielen Ausfälle nicht abliefern können“, erzählt Karl Geroldinger.