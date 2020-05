Kampf um Jonas: 18-Jährige musste Baby hergeben

Sie habe die offene Geldstrafe in der Höhe von 1200 Euro rechtzeitig beglichen. Tochter Ann-Kathrin lebe gemeinsam mit ihrem Verlobten Andreas – dem Vater von Jonas – bei ihr in Steinerkirchen. Es wäre allen gut gegangen, auch dem kleinen Jonas.

Roland Gabl, der Rechtsanwalt der Familie, spricht von einem Skandal. „Das Baby gleich wegzunehmen ist eine völlig überzogene Maßnahme. Die Kindesmutter hat sich nichts zu schulden kommen lassen“, so der Jurist aus Linz. Jonas sei nun bereits bei den zweiten Pflegeeltern untergebracht.

Gabl: „Man muss sich vorstellen, was dem Baby damit angetan wird.“ Das Bezirksgericht Lambach hat mittlerweile Jugendpsychiater Werner Gerstl damit beauftragt, ein Gutachten über Jonas’ Mutter zu erstellen. „Ich bin bereits von ihm kontaktiert worden“, bestätigt Ann-Kathrin. Die Bezirkshauptmannschaft will zu diesem Fall nichts sagen – wegen der Wahrung der Amtsverschwiegenheit. „Das Jugendamt hat sich die Sache sicher nicht leicht gemacht“, so Peter Binder aus dem Büro von Oberösterreichs Sozialreferent Josef Ackerl ( SPÖ). Binder weiter: „Die Strafzettel waren sicher nicht ausschlaggebend. Die Familie wird schon länger von der Jugendwohlfahrt betreut.“