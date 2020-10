Kampf dem schleichenden Wirtetod

Der ÖVP-Bürgermeister der Gemeinde Michaelnbach (Bezirk Grieskirchen) ist davon überzeugt, dass es zunehmend Aufgabe der öffentlichen Hand sei, Wirtshäuser zu erhalten und so für ein intaktes Gemeindeleben zu sorgen. In diesem Sinne hat die 1.300-Einwohner-Kommune im Vorjahr das seit 2016 leer stehende Gasthaus Übleis im Ortszentrum mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ erworben und saniert. ÖVP und SPÖ stimmten dafür. Die FPÖ war zwar auch für den Ankauf des Gebäudes, wollte darin aber betreubare Wohnungen unterbringen. Alles in allem 600.000 Euro wurden aufgewendet, ohne Unterstützung durch das Land. Bei der Planung wurde darauf geachtet, Altes und Uriges mit Modernem zu kombinieren.