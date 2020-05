Juwelier in Enns überfallen: Räuber fesselten acht Opfer

Als der Ennser Juwelier Franz M. nach der Einvernahme auf der Polizeistation zu seinem Geschäft zurückkehrt, steht ihm der Schock noch ins Gesicht geschrieben. „Ich kann und will nicht sprechen“, sind seine einzigen Worte. Mit einer Gaspistole und mit Pfeffersprays bewaffnet drangen gestern, Mittwoch, drei Räuber in sein Juweliergeschäft ein. Er, seine sechs Mitarbeiter, darunter sein Sohn und seine Ehefrau, sowie eine Kundin wurden bedroht und mit Handschellen gefesselt. Drei Personen wurden verletzt – einer Angestellten schlug man ins Gesicht. „Alle Opfer sind traumatisiert“, sagte ein Polizeibeamter nach der Einvernahme auf der Wache in Enns.