Zellengenossen wurden für Krebskranken zu Nichtrauchern

Die Lebensgefährtin vonist von den Ärzten begeistert: "Normalerweise ist man als Häftling ja das Letzte. Aber die haben gefragt, ob er jemanden umgebracht hat, und als wir das verneint haben, war alles geregelt. Sie habenbehandelt wie jeden anderen Patienten."

Völlig "aus den Schuhen gehaut" hat die Lebensgefährtin aber die Reaktion der Mithäftlinge. Alle – inklusive Zoran V. – hatten in der Fünf-Mann-Zelle geraucht, was das Zeug hält. Als die anderen von der Lungen-Operation erfuhren, hörten zwei Zellengenossen in Panik gleich ganz mit dem Rauchen auf, die beiden anderen gingen zum Rauchen in den Gefängnishof. Somit war der Haftraum bei der Rückkehr von Zoran V. aus dem Spital zur Nichtraucher-Zelle geworden.

"Die Burschen sind ein Wahnsinn, wirkliche Kumpels", sagt die Lebensgefährtin im KURIER-Gespräch. Dabei sind das auch "schwere Jungs" mit mehrjährigen Haftstrafen. Zoran V. kommt im Gefängnis mit einem Hometrainer wieder zu Kräften und erhält Arbeit im Anstaltsgarten, damit er viel an der frischen Luft sein kann.