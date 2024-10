Jungwinzer mit Pioniergeist

Obstpresse

Die Dorfingers sind mit Bedacht an das Projekt herangegangen. „Wir haben immer sehr gerne in Weingegenden Urlaub gemacht“, erzählt Sandra. Jakob hat in Krems die Ausbildung zum Facharbeiter gemacht, Bodenproben genommen und Klimadaten analysiert. Angesetzt wurden ausschließlich pilzwiderstandsfähige, frühreife Sorten. Gekeltert wird auf dem Hof, abgefüllt bei Florian Eschlböck in Hörsching. Um die Investitionen in Weingarten und Kellertechnik bestmöglich zu nutzen, wird auch Obst gepresst. Die Leute bringen Äpfel und Birnen und können am nächsten Tag ihren Saft in der Bag-in-Box abholen – auf Wunsch in Holzschatulle. Cider gibt es auch.