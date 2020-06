Jugendwohlfahrt fand keine Missstände in Kinderheim

Wir sind alle sehr erleichtert", sagt Annemarie Lammer vom SOS-Kinderdorf in Altmünster. Die schweren Vorwürfe, die ein 13-jähriges Mädchen gegen das Heim erhoben hatte, konnten nun bei einer Kontrolle der Jugendwohlfahrt des Landes Oberösterreich nicht bestätigt werden. „Wir haben keinerlei Missstände entdeckt, die in strafrechtlicher Hinsicht relevant erscheinen", sagt Reinhold Rampler, Leiter der Behörde. In der Einrichtung am Traunsee sei alles in Ordnung. „Das Ergebnis ist erfreulich", betont Peter Binder aus dem Büro von Sozialreferent Josef Ackerl (SP). Laut Rampler stimme nur jener Vorwurf, dass Kinder nach Wutausbrüchen oder Streitereien manchmal in ihren Zimmern eingesperrt worden sind. „Diese Maßnahme ist zu hinterfragen."