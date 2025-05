Jugendlicher Intensivtäter fasste in OÖ drei Jahre Haft aus

Der Bursche gestand diese Tat ebenso wie eine schwere Sachbeschädigung wenige Tage zuvor. In der Nacht auf den 1. Februar soll er vier Feuerlöscher in einer öffentlichen Tiefgarage versprüht haben. Zum versuchten schweren Raub zeigte er sich dagegen nicht geständig.

Der Teenager will in besagter Nacht aber nicht am Tatort gewesen sein, hatte er am ersten Verhandlungstag beteuert. Dem Antrag seines Verteidigers für eine Standortdatenauswertung des Handys des Mandanten wurde daher stattgegeben, weshalb der Prozess dann auf Mittwoch vertagt wurde.

Die Auswertung ergab allerdings nur, dass das Mobiltelefon des Angeklagten rund um die Tatzeit benutzt wurde, jedoch konnte der exakte Aufenthalt wegen Fehlens einer Funkzelle in entsprechender Nähe zum Tatort nicht lokalisiert werden, hielt die Richterin zu Beginn der fortgesetzten Hauptverhandlung fest.

"Über 200 Anzeigen gesammelt"

Schon als 13-Jähriger hatte der "sogenannte Intensivtäter über 200 Anzeigen gesammelt", führte die Staatsanwältin aus. Wegen seiner Strafunmündigkeit blieben sie folgenlos. Zwei Tage nach seinem 14. Geburtstag schlug er wieder zu, diesmal konnte er "dingfest gemacht" werden. Das Landesgericht Linz verurteilte ihn wegen schweren Raubs und Einbruchs zu 24 Monaten unbedingter Haft, nach 14 Monaten wurde er im November 2024 bedingt entlassen. Angesichts dieser Vorgeschichte sprach die Staatsanwältin von gewichtigen Erschwerungsgründen für die Strafbemessung.

Der Verteidiger wiederholte in seinem Schlussplädoyer neuerlich: "Einen 15-Jährigen gibt man nicht auf." Für die immer wieder verwendeten Begriffe "Intensivtäter" oder gar "Systemsprenger" entschuldigte sich der Anwalt bei dem Teenager für diese Stigmatisierung. Er "sieht Hoffnung" für den Burschen. Beide Seiten nahmen sich Bedenkzeit, das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.