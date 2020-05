Judokämpferin plant großen Wurf

Eines ist sicher: Wenn Filzmoser am Mittwoch in der mit 17.000 Fans ausverkauften Pariser Halle "Omnisport de Bercy" auf der Matte steht, wird sie in kritischen Momenten an ihre verstorbene Kollegin Claudia Heill denken. "Als ich 2008 den Super-Weltcup in Paris gewonnen habe, hat sie mit mir noch auf den Sieg angestoßen. Das sind Augenblicke, die ich sicher nie vergessen werde."

Fast noch wichtiger als eine Medaille in Paris ist Filzmoser, dass sie verletzungsfrei bleibt. Um schließlich - als Höhepunkt ihrer tollen Karriere - bei den Olympischen Spielen 2012 in London einen Platz auf dem Siegespodest zu erkämpfen. Mit Olympia hat die sympathische Oberösterreicherin nämlich noch einige Rechnungen offen. Nach einem Bandscheibenvorfall verpasste sie die Qualifikation für die Spiele in Griechenlands Hauptstadt Athen 2004.

Und vier Jahre später in Peking schied sie als eine der Favoritinnen bereits in der Vorrunde aus. London 2012 ist damit für Filzmoser die letzte Chance, um doch noch olympisches Edelmetall zu holen. "Das ist eine große Herausforderung, die ich gerne annehme", sagt sie.

Die Olympia-Qualifikation hat Filzmoser, die schon seit 1999 beim Bundesheer ist, praktisch in der Tasche. Weil die ersten 14 der Weltrangliste ganz automatisch bei der wichtigsten Sportveranstaltung der Welt dabei sind. "Nur eine höhere Gewalt kann Sabrina bremsen", erzählt Trainer Reizelsdorfer.

An ein Ende ihrer aktiven Laufbahn denkt die Thalheimerin zwar noch nicht nach, doch nach Ende der Olympischen Spiele soll Schluss sein mit dem täglichen Training. Dann kann sich Filzmoser wieder mehr ihrem Japanologie-Studium widmen.

Gut möglich, dass sie einmal ins Land der aufgehenden Sonne auswandert. "Ich kann mir das gut vorstellen, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt."