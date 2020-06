Jonas darf bei seiner Mutter bleiben

Doch seit einem Anruf des Linzer Anwalts Roland Gabl am Montag ist die Welt der kleinen Familie – Großmutter Heidi D., Mutter Ann-Kathrin L. und Jonas – wieder in Ordnung. „Das Landesgericht Wels hat entschieden, dass der Kleine jetzt endgültig bei seiner Mutter bleiben darf – dagegen gibt es kein Rechtsmittel mehr", bestätigt Gabl. Auch das Rekursgericht habe erkannt, dass das Kindeswohl nicht in Gefahr sei und eine Entziehung der Obsorge nicht infrage komme. „Wir sind sehr erleichtert, die vergangenen sieben Monate waren extrem schmerzhaft", betont Ann-Kathrin L.

Das Rekursgericht bestätigte, dass Jonas derzeit in einem stabilen Umfeld aufwächst und die Mutter selbstständig in der Lage ist, seine Pflege und Erziehung auszuüben. „Jetzt sind auch die in erster Instanz erteilten Auflagen – etwa, dass das Jugendamt regelmäßig Hausbesuche machen darf – aufgehoben worden", betont Gabl.

Der Anwalt überlegt nun, den finanziellen Schaden, der seiner Mandantin entstanden ist, einzuklagen. „Die Vorgangsweise des Jugendamtes war abenteuerlich – einem einjährigen Kind wurde die Mutter weggenommen, ohne dass man zuvor festgestellt hat, dass es vernachlässigt worden ist."