Wenn ein Rad reicht für den Platz ganz oben

Derzeit ist er nur sehr schwer zu erreichen. Er trampt mit dem Rucksack sechs Wochen alleine durch Indonesien. Besteigt Berge, surft und lässt sich treiben. Wenn er heimkommt, wird er wieder auf sein Einrad steigen, der nächste Showtermin ist bereits fixiert.

Kürzlich räumte Johannes Baumkirchner bei der Einrad-WM im französischen Grenoble so richtig ab. Mehr als 1000 Einradfahrerinnen und -fahrer aus der ganzen Welt fuhren in mehr als 30 Disziplinen um den Sieg. Baumkirchner sicherte sich zwei Mal Gold (Long Jump on Track, Long Jump on Platform) und ein Mal Silber (Downhill).