Ein Leben als Gegenpol und Protestakt

Berühmt-berüchtigt wurde Jascha für seine „Schreiaktionen“: „Das ist für mich nonverbale Kritik, quasi ein Schuss ohne Projektil, mit dem ich nicht verletze. Wer will, kann ausweichen.“ Eine der bekanntesten Aktionen dieser Art fand während der Olympischen Spiele 1972 in München statt. Dort trat Jascha auf dem Gelände für das olympische Kulturprogramm auf und schrie mehr als fünf Minuten so laut, dass die Spiele unterbrochen werden mussten. Für Aufregung sorgte das Projekt „Schöner Wohnen“, in dem er auch zu allem Schönen bewusst in Abwehr ging: „Die Abfälle, Reste, Lurch krochen über den Boden, Wände, Fenster, Tür und Decke“, erinnert sich der Künstler, der fünf Jahre in seinem Werk hauste. 2020 kaufte das Lentos den Ritualraum an.