Bilder eines bewegten Lebens

Das deutsche Wochenmagazin SPIEGEL schreibt über den 92-Jährigen: „Grau wie Asche sind Jehuda Bacons Zeichnungen von Auschwitz. Umso reicher an Tönen geraten die Werke des Künstlers nach dem Krieg. Ihre Farbenkraft erzählt von seinem Überlebensglück, so wirkt es zumindest. Wieder andere leuchten voll Zuversicht wie Chagalls Traumbilder. Heute hängen sie nicht nur in Yad Vasem, auch im Israel Museum in Jerusalem, in der Library of Congress in Washington, im British Museum in London. Einige schmücken die Wohnzimmer des ersten israelischen Präsidenten Chaim Weizmann und der Rockefellers.“