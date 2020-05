„Jeder wird so zum Lebensretter“

Was wird mich erwarten? Wird es wehtun? Was passiert da eigentlich mit meinem Blut? Diese Fragen schwirrten mir auf dem Weg ins BioLife Plasmazentrum in Linz durch den Kopf. Wie Sie vielleicht in den vergangenen Wochen im Oberösterreich-KURIER gelesen haben, bin ich eine der Covid19-Genesenen und habe mich entschlossen, Sinnvolles aus der Krankheit zu machen. Ich vereinbarte also einen Termin zu Plasmaspende. Denn das Plasma von uns „Aliens“, wie ich uns gerne nenne, wird bei Akutbehandlungen von Covid19-Patienten und zur Gewinnung spezieller Hyperimmunglobuline benötigt.