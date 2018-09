Jeder ist seines Glückes Schmied

Wir sollen in uns hineinhorchen und selbst entscheiden, wo es langgeht, und daran arbeiten, dass wir dort unser Glück finden. Für die innere Zufriedenheit sind ausschließlich wir selbst verantwortlich. Mindestens können wir aus jeder Situation das Beste machen. Der Mensch kann dem Unheil entgehen, das ihm vom Himmel gesandt wurde, doch er entgeht nicht dem Unheil, das er sich selbst schuf. So können wir aus jeder Situation das Beste machen und manchmal kann es sogar gelingen, dass wir – wie Konfuzius sich einmal ausdrückte – Unglück in Glück zu verwandeln. Denn Glück und Unglück liegen in der eigenen Seele, nicht in äußeren Gütern, Gegebenheiten und Ereignissen. Doch wo wir uns selbst ein Bein stellen, da stolpern wir auch. Das meiste Unglück, meinte Epikur, schaffen wir uns selbst durch unsere eigenen Ängste, Begierden und falschen Vorstellungen.

