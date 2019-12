Jede Kinderseele hinterlässt hier Spuren

Wie kann und soll man also reagieren, wenn Freunde oder Familienmitglieder ein Baby verlieren? „Bitte keine billigen Tröstungsversuche, das hilft keinem. Viel ehrlicher ist es zuzugeben, dass man selber nicht weiß, was man sagen soll, aber dass man da ist und versucht, den Schmerz und die Trauer mit auszuhalten.“

Immer Teil der Familie

Das Schlimmste für Eltern sei, wenn das Kind totgeschwiegen wird, wenn der Name nicht mehr ausgesprochen wird, weiß Kaiser: „Diese Sternenkinder dürfen ein Teil des Familiensystems bleiben. Sie haben hier einen Platz und sollen nicht in Vergessenheit geraten.“ Unterstützung in dieser Extremsituation gibt es unter anderem beim Team von ZOE in Linz (www.zoe.at). Dort bieten Expertinnen Beratungen kostenlos und auf Wunsch auch anonym an. „Jeder geht mit seiner Trauer anders um. Frauen haben das Bedürfnis, über das Erlebte zu reden, Männer möchten das oft nicht. Da kann es auch zu Problemen in der Beziehung kommen. Auch dafür sind wir da“, erklärt Michaela Kaiser.

Gedenkfeiern

Rund um den 8. Dezember gibt es auch in Oberösterreich zahlreiche Veranstaltungen, etwa einen Gedenkgottesdienst am 8. 12., 15 Uhr, mit Bischof Manfred Scheuer im Linzer Mariendom. Im gemeinsamen Erinnern, Schweigen, Beten und Singen erfahren Trauernde, dass sie nicht alleine sind. Oder eine musikalische Lesung zum Thema „Die Abwesenheit des Glücks – die Geschichte eines Sternenkindes“ am 9. 12., 19 Uhr, in der Ursulinenkirche. Oder eine Lichterfeier am 8. 12., 18 Uhr, bei der Aussegnungshalle beim Welser Friedhof (Gedenkorte, Feiern in OÖ auf www.dioezese-linz.at/sternenkinder).