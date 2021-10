Zum 90. Geburtstag von Janosch

Den 90. Geburtstag feiert er in seiner Wahlheimat Teneriffa. Horst Eckert alias Janosch ist nicht nur Maler und Illustrator, sondern auch Karikaturist, Roman- und Kinderbuchautor. In der Galerie Buchinger-Pöhlmann in Linz gibt es ab sofort ein Wiedersehen mit seinen bekanntesten Werken und Kultfiguren (www.buchinger-austria.com). Über sich selbst sagt Janosch mit den Worten seines Hasen Baldrian: „Ich brauche nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Nämlich nichts.“