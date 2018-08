Jahrelanger Drogenschmuggel im Gefängnis: Beamter schaute weg

Die bei Zellenvisiten unter anderem in der Radioanlage entdeckten Drogen und Handys hortete der Referatsleiter in seinem Büro. Damit seine Nachlässigkeit nicht auffällt, fingierte der seit Jahrzehnten in Justizanstalten tätige Beamte Strafanzeigen und legte sie ab, ohne sie jemals an die Anklagebehörde weitergeleitet zu haben.

Auch fälschte er zur Verschleierung Unterschriften von Kriminalbeamten, um vorzutäuschen, dass diese die bei Häftlingen gefundenen verbotenen Gegenstände in Empfang genommen hätten.

Als seine Vorgesetzten 2015 im Büro des Justizwachebeamten eine Kontrolle durchführten, flog der Schwindel auf. Fünf beschlagnahmte Handys konnten nicht mehr aufgefunden werden. Dass sie der Mann zu Geld gemacht hätte, konnte vermutet, aber nicht nachgewiesen werden. Er wurde wegen Amtsmissbrauch und Fälschung von Urkunden angeklagt und zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt.