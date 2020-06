Italienisch für Anfänger

Hans Brudermann nippt an seinem Espresso. Dabei bräuchte er eigentlich gar kein Koffein. Er steht auch so unter Strom. Am Mittwoch hat der Gastronom im ehemaligen Woolworth-Kaufhaus in der Linzer Schmidtorstraße das erste Vapiano in Oberösterreich eröffnet. Das Lokal erstreckt sich über zwei Etagen und bietet bis zu 240 Gästen Platz. Wer die Kette Vapiano, die mittlerweile mit 150 Restaurants und einem Jahresumsatz von geschätzten 336 Millionen auf fünf Kontinenten vertreten ist, kennt, erlebt in Linz keine große Überraschung: Im Lokal sieht es ein bisschen aus wie in einem besseren IKEA-Wohnzimmer. Warme Farben, viel Holz und indirektes Licht schmeicheln dem Auge, Tische und Sitzgelegenheiten erinnern an eine Lounge. Das Konzept stammt vom Mailänder Designers Matteo Thun. "In Linz haben wir es vorbildlich umgesetzt", sagt Brudermann, der mehr als zwei Millionen Euro investiert hat. Selbst die Vapiano-Zentrale im deutschen Bonn sei begeistert.

Brudermann ist ein Profi in der Systemgastronomie. Als Franchisenehmer von McDonald’s hat er in Gmunden und Vöcklabruck mit Fleischlaberln viel Geld verdient, zuvor schwang er unter anderem mit Haubenkoch Eckart Witzigmann in München den Kochlöffel. Nun peilt der 55-Jährige mit Vapiano seinen nächsten Erfolg an.