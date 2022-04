„Geschmack löst immer Erinnerungen aus“

Das Kochen wurde dem 45-Jährigen in die Wiege gelegt, sein Vater war Koch, sein Bruder lebt in Schottland und ist dort ebenfalls Koch. Wenn er an den Ostermontag in seiner Heimat Salerno zurückdenkt, ist es aber vor allem „Mamma“, die zum kulinarischen Genuss beigetragen hat: „Alles, was sie gemacht hat, war immer am besten. Niemand kocht wie Mamma!“, lacht Detta. „Als ich gestern Pastone con le bietole gemacht habe, habe ich ihr gleich ein Foto per WhatsApp geschickt.“