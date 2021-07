Israelfreundliche Kommentare: Journalist mit Mord bedroht

Christoph Brückl betreibt in Wels die Gratiszeitung Die Monatliche und im Internet auf Facebook das Forum Wels1.at Ticker. "Dort hab’ ich – bezugnehmend auf die Krawalle rund um den Nahost-Konflikt – auch kritische Berichte über die Hamas und den Islam gepostet", erzählt der 27-Jährige. "Damit scheine ich mir den Ärger fundamentalistischer Kreise zugezogen zu haben." Die Folgen: Anonyme Drohungen ihn zu misshandeln, zu verstümmeln und zu ermorden. "Ich hab’ durchaus Angst", bekennt der Journalist im KURIER-Gespräch.

Auf Brückls persönlichem Facebook-Account ist als Hintergrundbild eine große Israel-Fahne zu sehen und ins Profil-Foto hat er die Flagge mit dem Davidstern auch herzförmig integriert: "Beim Nahost-Konflikt liegen meine Sympathien klar bei Israel. Für mich ist das ein Rechtsstaat nach westlichem Muster, in dem Demokratie und Religionsfreiheit herrschen."

Warum er das im Internet so offen zur Schau stellt? "Weil man auf Facebook derzeit fast nur palästinensische Flaggen samt wildem Israel-Bashing (Beschimpfungen, Anm.) zu sehen kriegt. Ich mach’ das aus Solidarität." Er ärgere sich über die zunehmend antisemitischen Strömungen in Österreich. "Gewisse Töne erinnern fast schon an die 1930er Jahre."

Auf seinen Facebook-Pages seien vergangene Woche erschreckende Postings hinterlassen worden: "Juden sind keine Menschen" oder "Halt die Fresse Mann, wenn du Jude bist, schreib nicht", hielten Schreiber mit rechtsextremen Meinungen nicht hinterm Berg.