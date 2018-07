Israel an die Spitze heranführen

In der aktuellen FIFA-Weltrangliste steht Israel auf Platz 93, also „weit entfernt von internationalem Spitzenfußball“. Rutten steiner verfolgt zwei Ansatzpunkte: „Wir möchten bei der Nationalmannschaft kurzfristig die Position verbessern. Langfristig soll ein israelischer Weg entstehen, der es ermöglicht, mit Trainern und Spielern die Spitze des europäischen Fußballs zu erreichen.“ Ruttensteiner hofft nun, für sein Projekt genügend Zeit zu bekommen. Würde der Erfolg lediglich an den Ergebnissen der Nationalmannschaft gemessen, könne ein Sportdirektor nur schwer bestehen. „Ich glaube schon, dass die Verbandsfunktionäre wissen, dass es in jedem Land einige Jahre gedauert hat, bis ein Konzept richtig greift.“ Ruttensteiner versucht Top-Know-How nach Israel zu bringen. „Mein Wissen soll ausgehend von der Nationalmannschaft zur Trainerausbildung und zum Breitensport ausstrahlen.“

Israels neuer Sportdirektor ist gerade dabei, einen Nationaltrainer zu suchen und Fußballexperten zu engagieren. „Es gilt hier Strukturen aufzubauen, die mich nach einigen Jahren nicht mehr notwendig machen. Ich lege die Basis, auf der man dann aufbauen kann.“