Inzestfall: "Viel sexuelle Gewalt im Spiel"

Probleme, dass die BH eigenes Behördenversagen zudecken könnte, weil der Fall so lange nicht publik wurde, sieht Lißl nicht. "Wir schauen uns die Sache genau an." Ob der mutmaßliche Gewalttäter Gottfried W. von der BH etwa regelmäßig wegen seines Waffenbesitzes überprüft wurde, wird die Staatsanwaltschaft auch zu beleuchten haben. Vielleicht hätte man die Verhältnisse im Haus des Mannes schon früher entdeckt.



Den hartgesottenen Sicherheitsdirektor rührt das Verbrechen auch privat an: "Eine absolut grausame Geschichte. Sie lässt jeden Menschen erschaudern." An eine heile Welt in dieser schönen Gemeinde am Land zu glauben, sei wohl verfehlt.



Der Vater, der seit Freitag in U-Haft sitzt, bestreitet stur und aufgebracht die Vorwürfe seiner Töchter, ein Verfahrenshilfeanwalt wird ihm beigestellt. Gutachter sollen jetzt den Gesundheits- und Geisteszustand der beiden Opfer, auch des Vaters, untersuchen.