„Wir müssen die Türen noch weiter aufstoßen“

Sie ist Leiterin des Radio-Symphonieorchesters Wien, unterrichtet an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Marin Alsop wird am 30. September ein Konzert im Linzer Brucknerhaus dirigieren. Im KURIER erzählt die 64-jährige Amerikanerin von ihrem Leben, den persönlichen und beruflichen Erfolgen.

Frau Alsop, was wird denn das Publikum bei Ihrem Konzert in Linz erwarten?

Alsop: Es wird ein sehr heroisches, ich würde fast sagen typisch österreichisches Programm werden. Wir starten mit eher unbekannteren Komponisten wie Hans Rott und Hugo Wolf. Das sind sehr zugängliche Stücke. Dann spielen wir Gustav Mahlers „Titan“ in der Originalversion. Ich war noch nie in Linz, deswegen freue ich mich sehr darauf. Ich werde versuchen, früher zu kommen, um noch etwas von der Stadt zu sehen.

Wie wurden Sie eigentlich Dirigentin? War das immer Ihr Traum oder ist das einfach passiert?

Gar nichts ist einfach passiert! Es war immer mein Traum, meine Eltern waren Profimusiker, ich habe zuerst Klavier und Geige gespielt. Als neunjähriges Mädchen nahm mich mein Vater mit zu einem Konzert, das Leonard Bernstein dirigierte. Und das war der Moment: Ich wusste, das will ich auch machen! Hauptsächlich deshalb, weil Bernstein so enthusiastisch war und so viel Freude hatte. Und ich habe mir gedacht: So will ich mein Leben verbringen, erfüllt mit sehr viel Freude.

Und diese Vision haben Sie offenbar nie verloren?

Nein, aber natürlich war es oft hart. Aber nicht mal heute ist es einfach für ein Mädchen, sich in einem Gebiet zu behaupten, das nicht typisch für Frauen ist. Als ich nicht mehr weiterkam, hab ich mein eigenes Orchester mit meinen Freunden gegründet und das hat super funktioniert. Da bekam ich Feedback und ich konnte mich weiterentwickeln. Und dann studierte ich bei Bernstein, ein Traum wurde wahr.