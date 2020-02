Internet Stars Live: Posten, knuddeln, Selfies machen

"Grenzen einfordern und selbst Vorbild sein"

„Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, weiß die Elterngeneration nicht Bescheid über das, was die Jungen machen. Der aktuelle gesellschaftliche Wandel ist viel radikaler als alles andere davor.“ Maria Fessl ist Psychotherapeutin und Leiterin der Beratungsstelle des Kinderhilfswerks in Linz. Sie erklärt die Faszination von facebook, Instagram und Co..

„Durch die elterliche Hilflosigkeit im Umgang mit sozialen Medien kommt es zu einem Rollentausch: Plötzlich fragen Papa und Mama das Kind, wie zum Beispiel das Hochladen von Fotos funktioniert.“ Außerdem seien virtuelle Welten mögliche Ausbruchsszenarien aus dem Alltag. „Und der Reiz der Anonymität ist groß.“

In der Praxis hat Fessl mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die in die Sucht abrutschen: „Das erkennt man daran, dass die Jugendlichen sich nicht mehr an Vereinbarungen zur Mediennutzung halten können, es ständig Konflikte gibt. Und daran, dass es zu Lügen und Vertuschungen kommt, nur um noch mehr Zeit im Internet zu bekommen.“ Die Expertin rät: „Eltern sollen Abmachungen einfordern, Vorbild sein und mit den Kindern über Gefahren wie Cyberattacken oder Annäherungsversuche von Pädophilen sprechen.“

www.kinderhilfswerk.at