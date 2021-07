Internet-Posterin nach Drohung gegen Stadtchef ausgeforscht

Irena Sa

Wels

Peter

Oberösterreich

Bombe

Peter

Peter Koits

Wie berichtet, hatte die 30-Jährige unter dem Pseudonym „“ am 16. Oktober auf der Internet-Seite der Facebookgruppe „I mognimma“ folgendes Posting veröffentlicht: „Grad an Anruf vom Magistrat bekommen, der Türkenwill mich ,ehren’ weil ich die einzige Frau inbin die mit 30 zwei meisterprüfungen (sic) hat...Soll ich hin oder nicht? Mitja oder nein???“. Mit „Türken“ war SPÖ-Bürgermeistergemeint. Die Ankündigung fand großen Beifall.

Der Linzer Datenforensiker und Polizist Uwe Sailer erstattete Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Wels. Bereits am 13. Oktober hatte „ Irena Sa“, die auf ihrer Userseite mit einem T-Shirt der Neonazi-Gruppe „ Blood and Honour – Aryan Brotherhood“ posiert, geschrieben: „In Türken Peter miasat ma zeast umhockn der losst des pack ( Muslime bzw. Ausländer, Anm.) jo nu ois doa und scheisst auf de Österreicher! I spendier denen alle a Zug Karte nach Auschwitz, gib mein ganzen Lohn her...HAUPTSACHE WEG“. Und kurz darauf postete sie noch: „Es gheat anfoch moi einmarschiert...damals anno 19 hundert unterm adi hätte es das NIE gegeben“. Von „ Irena Sa“ gibt es auch ein Foto, auf dem sie die Ziffern 88 (Code für Heil Hitler) in der Hand hält. „Bin nominiert für den 88 Award“, verkündete sie am 18. Oktober.