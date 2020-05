Internet-Hetze gegen Asylwerberheim

Hasserfüllte Poster drohen anonym mit Gewalttaten gegen Flüchtlingsunterkunft in Traunseegemeinde. Im ehemaligen Hotel Rittertal in Altmünster wurde am Dienstag eifrig gearbeitet. Das abgewohnte Haus soll für den Einzug von bis zu 50 Asylwerbern hergerichtet werden. Möbel, Geschirr und Bettwäsche sind bereits vor Ort. Wegen baurechtlicher und feuerpolizeilicher Auflagen müssen aber noch diverse Adaptierungsarbeiten durchgeführt werden. Bis 15. Dezember sollen die ersten 20 Flüchtlinge hier Unterkunft finden. „Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen“, sagt Volkshilfe-Geschäftsführer Christian Schörkhuber. Ursprünglich hätten schon morgen die ersten Leute einziehen sollen.