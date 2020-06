Intendantin startet in erste Spielzeit

Gegen 50 Mitbewerber hat sich die gebürtige Linzerin Irene Girkinger im vergangenen Jahr durchgesetzt, als sie sich für die Intendanz an den Vereinigten Bühnen Bozen beworben hat. Im September 2012 startet ihre erste Spielzeit. „Ich war echt überrascht, wobei ich, als immer weniger übrig geblieben sind, natürlich schon gehofft habe. Als ich die Entscheidung dann erfahren habe, konnte ich es ein, zwei Tage gar nicht richtig fassen.“

Besonders gefreut habe sie sich, weil die Findungskommission so hochkarätig besetzt gewesen sei.

Die Gründe, warum sie sich gerade Bozen ausgesucht hat, sind vielfältig. „Nach über zehn Jahren als Dramaturgin wollte ich den Sprung in die vorderste Reihe wagen“, sagt Girkinger, die unter anderem am Schauspielhaus Salzburg, im Theater Phönix Linz und im Wiener Volkstheater gearbeitet hat. Zumal reize sie der vielseitige Spielplan und sie kenne das Haus schon von früheren Kooperationen. Schließlich gefalle ihr als studierte Romanistin Italien ohnehin.

Das Theatervirus packte die heute 36-Jährige, als sie mit ihrer Schulklasse regelmäßig das Theater Phönix in Linz besuchte. „Ich wollte immer ans Theater. Allerdings wusste ich, dass mein Platz nicht auf der Bühne, sondern dahinter ist.“ Während des Studiums in Salzburg hospitierte sie erstmals am Schauspielhaus. Der Mozartstadt blieb sie treu und kam immer wieder zurück, etwa als Produktionsleiterin für den Jedermann bei den Festspielen.

Und obwohl sie acht Jahre hindurch dasselbe Stück betreute, sei ihr nie langweilig geworden – im Gegenteil. „Regisseur Christian Stückl hat den Jedermann jedes Jahr aufs Neue befragt.“

Dass sie selbst einmal Platz am Regiestuhl nimmt, ist für sie aber ausgeschlossen. „Ich beobachte und reflektiere, aber ich kann nichts szenisch umsetzen“, erklärt die Kulturschaffende, die derzeit noch zwischen Wien und Bozen hin und her pendelt. Was sie in Zukunft in Südtirol kräftig in Angriff nehmen möchte, ist ein Brückenschlag zwischen deutschsprachiger und italienischer Bevölkerung.