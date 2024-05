Innviertel: Aussichtsturm stürzte vermutlich durch Frostschäden ein

Nach dem Einsturz eines Aussichtsturms in Schardenberg (Bezirk Schärding) vor einer Woche schließen die Ermittler nun aus, dass die Anlage durch eine Explosion zerstört wurde.

Die Ursache, warum die Konstruktion völlig in sich zusammengefallen ist, konnte nicht mit Sicherheit ermittelt werden. Am ehesten dürfte das Unglück laut Sachverständigen aber auf jahrelange Frostschäden zurückzuführen sein, die die Tragfähigkeit beeinträchtigt haben, berichtete die Polizei am Freitag.