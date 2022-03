Infektion alleine reicht nicht für guten Schutz

Am günstigsten sei zweifelsfrei eine Hybrid-Immunität, wenn also Menschen sowohl geimpft als auch genesen sind. „Aber als richtige Reihenfolge muss immer zuerst die Impfung als Schutz vor schwerer Erkrankung gesehen werden“. Natürlich seien die Verläufe bei Omikron milder, das hänge damit zusammen, dass diese Variante im Gegensatz zu Delta hauptsächlich die oberen Atemwege befalle. „Außerdem hatten im ersten Quartal 2022 schon viele Menschen eine Teilimmunität, konnten also mildere Verläufe erhoffen und erwarten“, so Lamprecht. Im Spital habe es aber sehr wohl auch Ungeschützte mit schweren Omikron-Verläufen gegeben.