In Weilbach wird heute wie bereits zur Römerzeit Wein angebaut

Und: Sehr viel passiert per Hand, die Stockpflege erfolgt jedoch mechanisch. Reduzierung lautet die Devise, um dem Stock Power zu geben. Je nach Sorte wird bis zur Hälfte der Trauben entfernt. Der Wein soll Kraft haben und beim Abgang Gusto auf ein zweites Glas machen. Gepresst, gelagert und abgefüllt wird in Langenlois. Ständig auf aktuellem technischem Stand zu sein, gehe aus Kostengründen nur in Kooperation, ist Költringer überzeugt.

Und was ist sein Lieblingswein? Es komme darauf an, was man dazu isst und in welcher Gesellschaft man sei, differenziert Költringer. „Der Verkaufte“, habe er früher gesagt, sei jedoch von Paul Gludovatz, dem seinerzeitigen Trainer der SV Ried, eines Besseren belehrt worden. Mit ihm habe er, bekennender Fan des Fußballklubs, einmal geplaudert. „Ich wollte über Fußball reden, er über Wein.“ Der Burgenländer habe ihm erzählt, was für die Winzer in seiner Heimat der beste Wein sei: „Der Bezahlte.“

Gastronomie und Ab-Hof-Verkauf

An Erweiterung der Anbauflächen wird nicht gedacht: „Besser, du hast kein Problem die Ware zu verkaufen.“ Zumal Költringer auch Ackerbau betreibt und an der landwirtschaftlichen Fachschule in Mauerkirchen (Bez. Braunau) unterrichtet. Verkauft wird über die Gastronomie in der Region und überwiegend ab Hof. Der Gewölbekeller bietet einen stimmungsvollen Rahmen für Verköstigungen. Zum Wein gibt es Spezialitäten aus der Region: Surspeck, Aufstriche, Käse …

Am Samstag, 8. Juni, laden Oberösterreichs Winzer zum „Tag der offenen Kellertür“. Auf dem Költringer-Hof gibt es an diesem Tag einen besonderen Grund zum Feiern: „20 Jahre Innviadla Weinbau“