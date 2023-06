In Gegenverkehr geraten: 36-Jährige starb bei Kollision

Eine 36-jährige Ungarin ist am Mittwochabend in Tumeltsham (Bezirk Ried) bei der Kollision mit einem Lkw getötet worden. Die Frau war in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen den Lastwagen geprallt.

Der Fahrer des Sattelfahrzeugs erlitt einen Schock, blieb aber körperlich unverletzt, berichtete die Polizei.

